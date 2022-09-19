Иван Романов из Липецкой области завоевал серебро на чемпионате страны по маунтинбайку

Иван Романов (слева). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В последний день турнира двое представителей Липецкой области заняли призовые места. Иван Романов стал вторым на чемпионате России в дисциплине «короткий круг». На всероссийских соревнованиях серебро среди юношей 13 - 14 лет завоевал Владислав Новиков.

Как сообщалось ранее, трое липецких спортсменов стали призерами чемпионата России по всестилевому каратэ.

Тем временем, липчанка Елена Коробкина выиграла Московский марафон и «Забег-683». А липецкий «Металлург» подтвердил статус самой волевой команды второй лиги. На сей раз «сталевары» обеспечили своим почитателем нервотрепку в противостоянии с «Пересветом».