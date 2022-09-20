Липчанин украл ювелирные украшения и телефоны почти на 350 000 рублей

Фото из архива "КП". Фото: Анастасия ЛИСОВА

12 сентября в Липецке 32-летний мужчина из салона сотовой связи украл четыре телефона. Он зашел туда как покупатель, подошел к витрине и камнем разбил ее. Забрал мобильные общей стоимостью 87000 рублей и скрылся с места преступления. В тот же вечер липчанин продал сотовые в комиссионный магазин за 15000 рублей.

Через несколько дней этот же мужчина совершил еще одно преступление. 14 сентября он украл 19 золотых украшений из ломбарда. Действовал он также, как в первом случае. Стоимость ювелирных изделий составила 186 000 рублей.

Вора сразу же задержали полицейские. 18 из 19 золотых украшений у него изъяли. Выяснилось, что мужчину уже судили за подобное преступление. А также он стал подозреваемым в еще одной краже, которая произошла в апреле 2022 года. Тогда житель областного центра похитил четыре телефона на 75 000 рублей.

По всем трем кражам на мужчину возбудили уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Ему грозит до семи лет лишения свободы. Липчанина заключили под стражу.