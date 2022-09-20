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Общество20 сентября 2022 8:17

Росавиация продлила ограничения полетов для липецкого аэропорта

Закрыты еще 10 аэропортов юга и центральной части России
Анастасия ЛИСОВА

В Росавиации продлили ограничение полетов для аэропорта в Липецке до 28 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени.

Помимо областного центра под ограничения попали еще 10 аэропортов юга и центральной части России: Брянск, Анапа, Белгород, Геленджик, Воронеж, Краснодар, Ростов-на-Дону, Курск, Элиста и Симферополь.

Остальные аэропорты страны работают в штатном режиме.

Авиалиниям России предлагают осуществлять перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Такой воздушный путь проходит через аэропорты Волгограда, Сочи, Ставрополя, Москвы и Минеральных Вод.

Все изменения в расписании и работе аэропортов и авиакомпаний нужно уточнять на официальных сайтах организаций.