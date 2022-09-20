В Липецкой области пожарные предотвратили возгорание дома

Фото: ГУ МЧС по Липецкой области.

Ночью 19 сентября в Усмани на улице Калинина во дворе частного дома загорелась постройка. Пламя могло перекинуться на дом, но приехавшие пожарные не позволили этому произойти. Сарай сгорел полностью.

В том же городе на улице Никольской вспыхнула баня. К счастью, пострадала лишь внутренняя отделка.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, в Липецке также произошло несколько пожаров. На Универсальном проезде загорелось кирпичное здание. С огнем боролись пять пожарных отделении. Пострадали только вещи, которые находились внутри.

Утром 19 сентября на проезде Сержанта Кувшинова в девятиэтажном доме начала гореть электорощитовая. Пожар удалось потушить до приезда спасателей. Никто не пострадал.