Летний отдых: большинство россиян неощутимо влияния внешних ограничений

68% не изменили свои планы на летний отпуск из-за внешних и внутренних ограничений.

38% опрошенных провели летний отпуск дома или на даче, 17% отдыхали на российских курортах, еще 16% - не в курортном регионе России, а 5% (большинство - столичные жители) даже побывали за границей. Четверть россиян не отдыхали летом: больше всего их доля на Дальнем Востоке (30%). Таковы результата опроса среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного сотрудниками банка "Открытие" и Росгосстраха.аковы результата опроса среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного сотрудниками банка "Открытие" и Росгосстраха.

68% сообщили, что внешние ограничения пока никак не повлияли на их отпускные планы или их отсутствие. 9% сообщили, что им пришлось изменить направление поездки, 8% вообще отменили запланированную поездку. 8% потратили больше денег, чем ожидали. 7% заявили, что им пришлось экономить на расходах во время летнего отпуска.

Что касается трат, то две трети россиян (65%) из тех, кто отдыхал летом, потратили на летний отпуск не более 50 тысяч рублей на одного члена семьи. 23% - от 50 до 100 тысяч рублей. У 35% расходы на летний отпуск по сравнению с прошлыми годами не изменились. При этом у 38% они немного или значительно увеличились, а у 27% - уменьшились.

Почти все из летних отпускников не испытали проблем с оплатой товаров и услуг: 82% из них потому, что отдыхали в России, еще 11% - потому что взяли в отпуск только наличные и не пользовались картами.