70-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе в Липецке

Фото из архива "КП". Фото: Анастасия ЛИСОВА

19 сентября в Липецке на улице Гагарина «Хендай» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 70-летнюю женщину. Она получила травмы, но после оказания помощи отправилась домой. Причиной аварии стало нарушение ПДД со стороны 57-летней женщины, которая управляла «Хендай».

Этим же вечером в Липецке произошла еще одна авария. На улице Зои Космодемьянской столкнулись «Тойота», «Опель» и ВАЗ-2104. Первым автомобилем управлял 45-летний водитель. Он врезался в стоящий «Опель», с 29-летним мужчиной за рулем, от удара вторая машина наехала на ВАЗ-2104. «Четверка» врезалась в жилой дом. 55-летнего водителя госпитализировали с травмами в больницу. По предварительным данным, причиной ДТП послужило нарушение дистанции.

За прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД зарегистрировано 4694 нарушений. 9 из них – управление автомобилем в нетрезвом виде, 90 - неиспользование ремней безопасности.