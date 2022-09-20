Липецк готовят к сезону дождей

Фото: пресс-служба администрации Липецка

В Липецке сотрудники муниципального управления благоустройства приводят в порядок улицы города. Пока позволяет погода, они вывозят грунт с дорог, проводят влажную уборку, прочищают ливневую канализацию и дождеприемники.

На прошлой неделе специалисты убрали с дорог более 300 тонн смета, прочистили около 200 метров ливневки. Также на улицах Советской, Московской, Неделина, Катукова, Циолковского и Терешковой промыли дождеприемные решетки.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, на этой неделе подобные работы пройдут на улицах Гагарина и Космонавтов.

Тяжелыми для работников стали прошлые выходные. Дожди устроили подтопления в разных районах города, которые пришлось устранять. В первую очередь работы проводятся на участках, которые затапливает после непогоды.

Несмотря на убеждения, дороги также необходимо мыть сразу после того как пройдет дождь. Вода смывает грунт с газонов и клумб, который разносится автомобилями и засоряет решетки и ливневые канализации.