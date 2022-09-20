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Общество20 сентября 2022 10:04

После вмешательства прокуратуры житель Липецкой получил жизненно важное лекарство

Как выяснили в надзорном ведомстве, ситуация произошла из-за бездействия главврача районной больницы
Анастасия ЛИСОВА
Мужчина получил необходимый препарат.

Мужчина получил необходимый препарат.

Фото: Анастасия ЛИСОВА

На личном приеме к прокурору Липецкой области Геннадию Анисимову обратился житель села Красное. Он рассказал, что в июне 2022 года врачи ему назначили лекарство, которое входит в перечень жизненно необходимых. Когда мужчина пошел за ним в аптеку, ему сказали что лекарства нет.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что ситуация произошла из-за бездействия районной больницы. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, главному врачу внесено представление.

Житель Липецкой области получил необходимое лекарство.