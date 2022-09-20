После вмешательства прокуратуры житель Липецкой получил жизненно важное лекарство

Мужчина получил необходимый препарат.
Фото: Анастасия ЛИСОВА
На личном приеме к прокурору Липецкой области Геннадию Анисимову обратился житель села Красное. Он рассказал, что в июне 2022 года врачи ему назначили лекарство, которое входит в перечень жизненно необходимых. Когда мужчина пошел за ним в аптеку, ему сказали что лекарства нет.
Прокуратура провела проверку и выяснила, что ситуация произошла из-за бездействия районной больницы. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, главному врачу внесено представление.
Житель Липецкой области получил необходимое лекарство.