В Липецке установят «умные» светофоры

Фото: пресс-служба администрации Липецка Фото: Предоставлено "КП"

В Липецке продолжается обновление светофоров. В них устанавливают приборы, благодаря которым можно менять режимы дистанционно. Также их оборудуют датчиками движения. «Умные» светофоры уже работают на улицах Плеханова, Зегеля и проспекте Победы.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, 20 сентября мастера работают на пересечении улиц Зегеля и Ленина. Для модернизации светофоры обесточили. Ремонтные работы продлятся до вечера. В это время жителей областного города просят быть осторожными и внимательными при переходе или переезде этих улиц. По правилам дорожного движения, на нерегулируемых переходах водители должны уступать дорогу пешеходам.

Еще примерно месяц понадобится на настройку светофоров. Длительность разрешающих и запрещающих сигналов будут изменять в зависимости от транспортных потоков.