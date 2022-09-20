25 сентября в Липецке временно изменится схема движения автобусов

Фото из архива. Фото: Анастасия ЛИСОВА

25 сентября в Липецке пройдет «II Липецкий Стальной марафон». Из-за проведения мероприятия в городе изменится движение общественного транспорта.

Так, с 22 по 25 сентября с 6 утра и до 10 вечера ограничат движение на Соборной площади. Там разместится стартовый городок забега.

25 сентября с 6:00 до 15:30 движение будет ограничено по маршруту марафона. На машины экстренных служб ограничения не распространяются.

Забег начнется на улице Зегеля. Дальше спортсмены будут двигаться по схеме: улица Интернациональная - площадь Плеханова - улица Плеханова - улица Гагарина - площадь Героев - улица Гагарина - улица Космонавтов. Заключительный этап пути пробегут по улице Терешковой.

Также в этот день с 6 утра и до окончания марафона изменится схема движения общественного транспорта.

№ 1 - в прямом и обратном направлениях будет двигаться по схеме «Ж/д вокзал – ул. Гагарина – далее по маршруту». Началом маршрута временно станет остановка «Ж/д вокзал».

№ 325 – будет ездить по маршруту «… - ул. Космонавтов – ул. Циолковского – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Неделина – Петровский мост - …»;

Подробнее с изменениями в схемах движения общественного транспорта можно ознакомиться на сайте мэрии Липецка.