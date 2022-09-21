В Липецке не будет воды на 11 улицах и в 2 частных секторах 22 сентября

В Липецке отключат воду 22 сентября Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке в этот четверг, 22 сентября, из-за ремонтных работ отключат холодную воду с 10:00 до 20:00. Краны пересохнут у жильцов на проспекте Победы, 98, 100. Воду подвезут по проспекту Победы, 100.

Ресурса не будет на улице 300-летия Флота России, вл.2; в частном секторе по Краеведческой, переулку Краснозоренскому, улице Комарова, Апраксина, 300-летия Флота России, Кольцова, Заповедной, Знаменской, Лесной, Сибирской, Пушкина, Высоцкого, Цветаевой, Хрустальной, переулкам Барковского и Благодатном. Подвоз организуют по улице 300-летия Флота России, вл.2 и по указанным улицам.

Воду отключат и на улице Кутузова, 1, 2, 3, 5; Ушинского, 2, 2а, 6а, 6б, 8; Сибиряка, 2, 4; Тамбовской, 1, 6; Аксакова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Газина, 12; Заводской площади, 6, 8, 8а, 10, 14; а также в частном секторе по Арсеньева и Литейной. Подвоз будет по Кутузова, 5.

Как сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк», ресурс ограничат по адресам: улица Торговая, 2, 4; Коммунальная, 4, 5, 8, 10, 12, 14. Воду подвезут по Коммунальной, 8.