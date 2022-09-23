В сентябре значительно выросло число вкладов и накопительных счетов

.

С начала сентября в банке открыто почти 170 тысяч новых сберегательных продуктов. Наиболее активным стал период федеральной рекламной кампании с участием амбассадоров банка – Константина Хабенского и Марины Кравец. Тогда клиенты открывали порядка 15 тысяч вкладов и накопительных счетов в день.

В целом, за три недели сентября было оформлено в 2 раза больше вкладов и накопительных счетов, чем за аналогичный период предыдущих месяцев. Новые клиенты разместили на сберегательных продуктах более 33 миллиардов рублей.

В сентябре почти 58% вкладов было оформлено в отделениях банка и 42% – в дистанционных каналах (против 52% в среднем за год). Рост доли вкладов, открытых офлайн, связан с желанием новых вкладчиков детально разобраться в особенностях продукта и получить личную консультацию непосредственно в офисе банка. При этом накопительные счета клиенты традиционно предпочитают оформлять онлайн. На этот канал в сентябре приходилось порядка 80% открытий.