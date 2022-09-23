В Липецкой области с 23 сентября проведут референдумы о присоединении четырех областей

В Липецкой области пройдут референдумы о присоединении четырех областей Фото: С сайта администрации Липецкой области

В Липецкой области с 23 сентября начнут проводить референдумы о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожских областей. Создали всего четыре комиссии – по одной для каждой территории.

Голосовать будут несколько дней. В этом поучаствуют люди, которые приехали в Липецкий регион с вышеперечисленных территорий и живут сейчас в пунктах временного размещения, так и в не их.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Липецкой области, пункты проведения референдума организовали в каждом муниципалитете. Расписание голосования:

23 сентября:

- Задонский район, Мирное, Кленовая, 3, ОРК «Клен»;

- Грязинский район, Грязи, Дубовая Роща, ОКУ «Центр временного размещения»;

- Добровский район, село Капитанщино, ГСКУ Липецкий областной детский санаторий «Мечта»;

- Липецкий район, село Кузьминские Отвержки, Район Аэропорта, 3, Гостиница «Полет»;

- Липецк, Морская, 2А Центр реабилитации «Сосновый бор».

24 сентября:

- Липецк, пр-т Победы, 6а, МФЦ;

- Лебедянский район, Лебедянь, Ленина, 9, районный дом культуры;

- Хлевенский район, Хлевное, Юбилейная, д.2;

- Тербунский район, Тербуны, улица Мира, д. 17-А, ОКУ «Центр временного размещения»;

- Воловский район, Волово, улица Ленина, д.5, МБУК «Воловский МЦКД»;

- Долгоруковский район, Долгоруково, Тимирязева, д. 3, районный дом культуры;

- Измалковский район, Ленина д.16, Салон торжеств.

25 сентября:

- Чаплыгинский район, Чаплыгин, переулок Московский, дом 7, Молодежный центр «Галактика»;

- Лев-Толстовский район, поселок Лев Толстой, улица Слонского, 14, Центр культурного развития,

- Данковский район, Данков, улица Ленина, 18, районный дом культуры;

- Елец, улица Комсомольская, д. 83, театр «Бенефис»;

- Становлянский район, село Становое, Московская,10, МФЦ,

- Краснинский район, село Красное, Первомайская, д.20, МЦКД

- Грязинский район, Грязи, улица Воровского 56, Центр Культуры,

- Добринский район, Добринка, Ленинская, д. 4, районный дом культуры,

- Усманский район, Усмань, улица Новоселова 4а, Спорткомплекс ДЮСШ.

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