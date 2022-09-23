Под Липецком 3 человека из иномарки оказались в больнице после ДТП с грузовиком

Под Липецком трех человек госпитализировали после ДТП с грузовиком Фото: c cайта УМВД России по Липецкой области.

В Задонском районе Липецкой области 22 сентября около половины восьмого вечера на трассе Орел – Тамбов столкнулся автомобиль «Хендай» под управлением 29-летней женщины и грузовик «Вольво» с 37-летнем мужчиной за рулем. В итоге трех человек из иномарки госпитализировали: женщину-водителя и двух ее пассажиров. Предварительной причиной ДТП стал выезд на встречку.

Также в Ельце пол 9 утра на улице Грибоедова неизвестный водитель наехал на остановку, где находился 18-летний парень, и скрылся с места аварии. Парень с травмами оказался в больнице. Автоинспекторы провели расследование и установили виновника – им оказался 56-летний водитель «Газели». По предварительной причине мужчина превысил скорость.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, за прошедшие сутки в регионе 223 раза нарушили ПДД. Автоинспекторы поймали 5 водителей в пьяном виде и 47- без ремней безопасности. На дорогах 20 раз зарегистрировали аварии.