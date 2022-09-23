Под Липецком нашли живой пропавшую 79-летнюю пенсионерку в голубой куртке

Под Липецком нашли 79-летнюю пенсионерку в голубой куртке Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

79-летнюю пенсионерку в голубой куртке нашли живой. Гавришова (Калюжная) Ася Григорьевна пропала в селе Аннино Грязинского района. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", бабушку искали с 22 сентября.

В Липецке все еще ищут 20-летнего парня Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Напомним, в Липецке все еще ищут 20-летнего парня. Никита Инешин пропал 18 сентября. С тех никто не знает, где он находится. Парень ростом 188 сантиметров, худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и светло-зелеными глазами. Был одет в серую ветровку, черную толстовку с капюшоном, серые узкие джинсы, черную кепку и черные кроссовки. С собой был серый рюкзак с надписью «Полюс».

В Липецке ищут 53-летнюю женщину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке также продолжают активно искать 53-летнюю женщину. О местонахождении Ольги Усачевой (Василиной) никто не знает с 13 сентября. Липчанка нормального телосложения, ростом 164 см, с короткими светло-русыми волосами и серо-голубыми глазами. Последний раз ее видели в темно-синей куртке, темных брюках и черных полусапожках. При себе у нее была также темная дамская сумочка.

Если кто из липчан обладает полезной информацией, просьба позвонить по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры отряда "Лиза Алерт" или "112".