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Происшествия23 сентября 2022 11:32

В Липецкой области у женщины украли телефон стоимостью 15000 рублей

Потерпевшая забыла мобильный в магазине, а когда вернулась его уже не было
Анастасия ЛИСОВА
Воровкой оказалась жительница Усманского района.

Воровкой оказалась жительница Усманского района.

Фото: Анастасия ЛИСОВА

13 сентября в Усманском районе у 30-летней женщины украли сотовый телефон, который стоит 15 000 рублей. Она забыла его на прилавке магазина. Когда женщина вернулась, телефона уже не было.

Воровкой оказалась местная жительница. Она заметила телефон и решила забрать его себе. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, мобильный у нее изъяли и вскоре вернут владелице.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». За преступление ей грозит до 5 лет лишения свободы.