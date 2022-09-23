В Липецке нашли пропавшего 20-летнего парня с серым рюкзаком с надписью «Полюс»

Ориентировка волонтеров. Фото: Предоставлено "КП"

В Липецке прекратили поиски 20-летнего парня. Никиту Инешина искали с 18 сентября. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», 23 сентября молодого человека нашли живым.

Напомним, до сих пор неизвестно местонахождение Ольги Усачевой (Василиной). 13 сентября 53-летняя женщина ушла с работы и пропала. Жительница областного центра ростом 164, нормального телосложения. У нее серо-голубые глаза и короткие светло-русые волосы. В день исчезновения на ней были темные брюки, темно-синяя куртка и черные полусапожки.

Просьба ко всем, кто видел Ольгу Усачеву или знает, где она находится, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры отряда "Лиза Алерт" или "112".