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Происшествия23 сентября 2022 11:34

В Липецке нашли пропавшего 20-летнего парня с серым рюкзаком с надписью «Полюс»

Молодой человек жив
Анастасия ЛИСОВА
Ориентировка волонтеров.

Ориентировка волонтеров.

Фото: Предоставлено "КП"

В Липецке прекратили поиски 20-летнего парня. Никиту Инешина искали с 18 сентября. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», 23 сентября молодого человека нашли живым.

Напомним, до сих пор неизвестно местонахождение Ольги Усачевой (Василиной). 13 сентября 53-летняя женщина ушла с работы и пропала. Жительница областного центра ростом 164, нормального телосложения. У нее серо-голубые глаза и короткие светло-русые волосы. В день исчезновения на ней были темные брюки, темно-синяя куртка и черные полусапожки.

Просьба ко всем, кто видел Ольгу Усачеву или знает, где она находится, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры отряда "Лиза Алерт" или "112".