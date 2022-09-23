В Липецкой области награждают водителей за вежливость и соблюдение ПДД

В Липецкой области в Лев-Толстовском районе сотрудники ГИБДД и юные инспекторы дорожного движения награждали водителей за вежливость и соблюдение правил дорожного движения. Таким водителям вручаются лотерейные билеты.

Акция проводится уже более 20 лет. Ее цель – стимулировать участников дорожного движения на соблюдения ПДД, а также пропаганда вежливого общения между ними.

За эти годы между водителями разыграно уже больше 1000 лотерейных билетов за то, что они пропускают пешеходов. Как сообщают в пресс-службе Правительства Липецкой области, в этом году победители будут объявлены 5 октября.