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Общество23 сентября 2022 12:41

В Липецкой области награждают водителей за вежливость и соблюдение ПДД

«Лотерея вежливости» проводится уже более 20 лет
Анастасия ЛИСОВА

В Липецкой области в Лев-Толстовском районе сотрудники ГИБДД и юные инспекторы дорожного движения награждали водителей за вежливость и соблюдение правил дорожного движения. Таким водителям вручаются лотерейные билеты.

Акция проводится уже более 20 лет. Ее цель – стимулировать участников дорожного движения на соблюдения ПДД, а также пропаганда вежливого общения между ними.

За эти годы между водителями разыграно уже больше 1000 лотерейных билетов за то, что они пропускают пешеходов. Как сообщают в пресс-службе Правительства Липецкой области, в этом году победители будут объявлены 5 октября.