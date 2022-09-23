Житель Липецкой области получил два года колонии за аварию, в которой погиб полицейский

В Липецкой области суд признал виновным 30-летнего мужчину, который обвинялся по части 3 статьи 264 УКРФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Известно, что 31 декабря мужчина ехал по трассе «Чаплыгин – поселок Лев Толстой» на «девятке». По скользкой и мокрой дороге он двигался со скоростью 90 км/ч. Не убедился, что встречка свободна и начал обгон. Когда водитель возвращался в свою полосу, не выдержал дистанцию и врезался с «ГАЗель». От удара грузовой автомобиль вылетел на встречную полосу. Там грузовик столкнулся с «Тойотой», за рулем которой сидел майор полиции. В результате аварии от полученных травм полицейский погиб на месте. Два пассажира «девятки» получили легкие травмы и после оказания помощи, их отпустили домой.

Водитель ВАЗа своей вины не признал. однако суд назначил ему два года лишения свободы в колонии поселения. Он должен выплатить матери и сыну погибшего моральную компенсацию по 900 000 рублей. Также мужчина возместит расходы на погребение в размере 205 450 рублей. Кроме того, на два года его лишили водительских прав.