Семьи мобилизованных жителей Липецкой области получат по 50 000 рублей

23 сентября губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с военным комиссаром региона Валерием Герасименко. Губернатор сообщил ему, что принял решение выплатить семьям мобилизованных липчан с детьми по 50 000 рублей.

Он попросил военного комиссара, как можно раньше подать списки мобилизованных в управление социальной политики Липецкой области. Это нужно для того, чтобы близкие солдат быстрее получили единовременные выплаты.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Игорь Артамонов также поручил всем органам власти оказывать максимальное содействие семьям мобилизованных жителей области в решении различных вопросов: от устройства ребенка в детский сад до оформления выплат.