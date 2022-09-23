Более 10 тысяч липчан поучаствовали в акции «Своих не бросаем»

Фото: телеграм-канал Евгении Уваркиной.

23 сентября в Липецке состоялась акция «Своих не бросаем». Более 10 000 жителей областного центра и региона собрались на Липецком Городище для того, что бы поддержать население ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В ближайшие дни жителям этих территорий предстоит решить, хотят ли они вхождения в состав России. В Липецке живут беженцы из этих четырех регионов. Они также смогут проголосовать. Для этого им нужно посетить участковую избирательную комиссию.

Как сообщила в своем телеграмм канале мэр Липецка Евгения Уваркина, завтра с 9:00 до 12:00 можно будет проголосовать в МФЦ на проспекте Победы, 6А. Также с 24 по 26 сентября будет работать участок в Доме детского творчества. Он находится на улице Космонавтов, 2. Время работы 26 сентября с 10:00 до 18:00, а 27 числа - с 10:00 до 14:00.

Все интересующие вопросы можно задать на круглосуточную горячую линию по телефону: 27-63-09.