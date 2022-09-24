Парни из Липецка расплачивались с доставщиками еды фальшивыми деньгами

Парни из Липецка расплачивались с курьерами фальшивыми деньгами Фото: Анастасия ЛИСОВА

В апреле 2022 года в полицию Липецка обратился руководитель фирмы по доставке еды. Он сообщил, что два местных жителя расплачивались с курьером фальшивыми пятитысячными купюрами. Сдачу, полученную подлинными деньгами, негодяи тратили на свои нужды. Так они делали несколько раз.

На 20-летнего липчанина и его 19-летнего знакомого завели уголовные дела по части 1 статьи 186 УК РФ «Хранение в целях сбыта, сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ». Им грозит до 8 лет лишения свободы. В совершении преступления они признались и раскаялись.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, полицейские также выяснили, что 20-летний житель Липецка причастен еще к нескольким преступлениям. Молодой человек украл из сетевого магазина 12 флаконов шампуня и 3 пачки порошка на сумму больше 6200 рублей. А в мае 2022 года он похитил у своего знакомого телефон за 2000 рублей.