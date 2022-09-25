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Общество25 сентября 2022 10:33

26 сентября частный сектор Липецка останется без воды

Ограничения продлятся с 10 утра до 20 часов
Анна ГРЕБЕНКИНА

«РВК-Липецк» продолжает ремонт на сетях. В связи с этим 26 сентября с 10.00 до 20.00 холодной воды не будет по адресам:

- ул. 300-летия Флота России, вл.2;

- частный сектор: ул. Краеведческая, пер. Краснозоренский, ул. Комарова, ул. Апраксина, ул. 300-летия Флота России, ул. Кольцова, ул. Заповедная, ул. Знаменская, ул. Лесная, ул. Сибирская, ул. Пушкина, ул. Высоцкого, ул. М. Цветаевой, ул. Хрустальная, пер. Барковского, пер. Благодатный.

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. 300-летия Флота России, вл.2 и по указанным улицам частного сектора.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.