26 сентября частный сектор Липецка останется без воды

«РВК-Липецк» продолжает ремонт на сетях. В связи с этим 26 сентября с 10.00 до 20.00 холодной воды не будет по адресам:

- ул. 300-летия Флота России, вл.2;

- частный сектор: ул. Краеведческая, пер. Краснозоренский, ул. Комарова, ул. Апраксина, ул. 300-летия Флота России, ул. Кольцова, ул. Заповедная, ул. Знаменская, ул. Лесная, ул. Сибирская, ул. Пушкина, ул. Высоцкого, ул. М. Цветаевой, ул. Хрустальная, пер. Барковского, пер. Благодатный.

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. 300-летия Флота России, вл.2 и по указанным улицам частного сектора.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.