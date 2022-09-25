Липчанина осудят за кражу 26 тысяч рублей со счета пенсионерки

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего липчанина. Его обвиняют в краже с банковского счета. Как сообщили в региональном УМВД, 14 июня в отдел полиции обратилась 63-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что с ее счета украли 26000 рублей.

Полицейские выяснили, что несколькими днями ранее потерпевшая разместила объявление в интернете о продаже своего сотового телефона за 500 рублей. На предложение откликнулся молодой человек, который пришел к ней домой и приобрел телефон. На мобильном осталось банковское приложение. И пенсионерка по неосторожности, якобы для удаления программы, сообщила пароль к нему. Этим воспользовался обвиняемый и перевел деньги на счет товарища, который снял наличные и передал их похитителю.

Кроме того, в апреле 25-летний липчанин увидел, как 56-летний горожанин обронил банковскую карту у дома культуры на улице Шкатова. Молодой человек дождался, пока мужнина уйдет, поднял карту и отправился за покупками по магазинам. Сумма ущерба составила 486 рублей. Еще три попытки списания были отклонены из-за недостатка средств на счете. .

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Липчанину грозит до шести лет лишения свободы.