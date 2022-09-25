МХК «Липецк» начал сезон с двух побед в Новочебоксарске

У МХК «Липецк» четыре балла и пятое промежуточное место при наличии двух игр в запасе. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

24 и 25 сентября в Новочебоксарске на льду «Сокола» местный одноименный клуб принимал в рамках регулярного чемпионата НМХЛ МХК «Липецк». В первом матче липчане дважды проигрывали по ходу встречи (1:2 и 2:3), но в итоге перевели противостояние в овертайм, где на 63-й минуте Клим Коваленко нанес победный бросок. В основное время ворота «Сокола» поразили Василий Балмашнов (3-я, 1:0), Антон Кобзев (24-я, 2:2) и Павел Копытин (50-я, 3:3). Сегодня, 25 сентября, МХК «Липецк» оформил «сухую» победу – 2:0. По разу ворота отличились Кобзев (28-я) и Копытин (35-я).

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» лидируют саратовский «Кристалл» и пензенский «Дизелист» с восемью очками. У МХК «Липецк» четыре балла и пятое промежуточное место при наличии двух игр в запасе. Теперь наши парни сыграют дома 5 – 6 октября с МХК «Белгород».