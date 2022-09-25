Липецкий ЛКС преодолел первый этап Кубка России

Фидан Низамутдинов (№ 19) забил четыре гола за две игры. Фото со страницы МФК ЛКС в VK.

Сегодня, 25 сентября, в СК "Атлант" финишировал первый этап Кубка России по мини-футболу. Победителем однокругового турнира стал липецкий ЛКС. В первом матче ЛКС «всухую» одолел сургутский «Факел» (4:0). По разу отличились Фидан Низамутдинов, Илья Андреев, Павел Назаров и Олег Кручинин. Во втором матче «Факел» разгромил липецкий ЛГТУ (10:2). У ЛГТУ забили Антон Бадиков и Александр Свиридов.

А сегодня победу в липецком дерби одержал ЛКС – 11:2. У ЛКС хет-трик оформили Низамутдинов и Назаров, дубли на счету Глеба Подковырова и Исмаила Гибадуллина. Еще один мяч провел Кручинин. У ЛГТУ точными ударами отметились Даниил Богачев и Богдан Валах.

Таким образом, ЛКС набрал шесть очков, «Факел» - три, ЛГТУ остался без зачетных баллов.

Тренер мини-футбольного клуба ЛКС Артур Мустафаев подвёл итог выступления команды в матчах Кубка России.

- Считаю, первый этап прошли очень достойно. Но работы ещё много. В следующем этапе будут только сильные команды. Что касается сегодняшней игры, то ЛГТУ всегда даёт бой. В первом тайме они это продемонстрировали, забили два гола. Во втором тайме мы разобрали ряд ошибок, начали больше контролировать мяч. Ждали, когда ошибутся, и на этих ошибках начали забивать, - подытожил Артур Мустафаев.