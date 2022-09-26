Житель Липецка попал под уголовную статью за сообщение о минировании квартиры

Полицейские задержали липчанина за ложное сообщение о минировании квартиры Фото: Юлия КЛЮЕВА

На прошлой неделе в Липецке задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании многоквартирного дома. Так, злодей позвонил на номер "112" и сообщил, что якобы заложил бомбу в одной из квартир Октябрьского района. Оперативники установили, что во время звонка липчанин находился в указанной квартире. Затем он ушел оттуда.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, на место выехали экстренные службы. Они обследовали здание и прилегающую территорию. К счастью, никаких взрывных устройств специалисты не обнаружили.

39-летнего мужчину доставили в отдел полиции. Оказалось, что квартира, в которой находился подозреваемый, принадлежит его родственнице. Также липчанин добавил, что был пьян, когда звонил в службу "112".

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Горожанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.