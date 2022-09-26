Под Липецком водитель Форда насмерть сбил 8-летнего мальчика

Под Липецком на пешеходном переходе насмерть сбили ребенка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 24 сентября, в Лебедянском районе Липецкой области в кювет вылетел "Мицубиси". Иномарка перевернулась. ДТП случилось на трассе Доброе-Трубетчино-Вязово-Лебедянь. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 44-летний водитель погиб.

В тот же день в Хлевенском районе на трассе Усмань-Поддубровка-Воробьевка лоб в лоб столкнулись "Иран Хондро" и грузовик МАН. От удара легковушка превратилась в груду металла. Пострадал 66-летний мужчина из иномарки. Он в больнице.

В воскресенье, 25 сентября, в Липецке на улице Белана 28-летний водитель "Лады Гранты" сбил 14-летнего подростка на самокате. Медики оказали ему помощь и отпустили.

В Измалковском районе на автодороге Орел-Тамбов на пешеходном переходе сбили 8-летнего мальчика. Ребенок погиб на месте. За рулем "Форда" находился 21-летний парень.