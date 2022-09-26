Волейбольный клуб «Липецк» стартовал в чемпионате России с поражения в Казани

ВК "Липецк" не смог дать бой казанским девушкам. Фото со страницы ВК "Динамо-Ак Барс" в VK.

Вчера, 25 сентября, в Казани состоялся матч первого тура женской волейбольной Суперлиги, в котором местный «Динамо-Ак Барс» принимал «Липецк». Увы, после вылета из Кубка России, наши девушки не смогли прийти в себя и безропотно уступили в столице Татарстана. С каждой партией липчанки набирали все больше очков, но так и не взяли ни одного сета. 13:25, 17:25, 19:25 и итоговые 0:3.

Во втором туре, 30 сентября, «Липецк» примет на своей площадке «Тулицу», которая на старте чемпионата в четырех партиях расправилась с красноярским «Енисеем».

Как сообщалось ранее, МХК «Липецк» начал сезон с двух побед в Новочебоксарске. По две шайбы в ворота чувашского клуба провели Кобзев и Копытин.