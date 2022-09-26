В Липецке ВАЗ сбил женщину на переходе у железнодорожного вокзала

В Липецке у железнодорожного вокзала сбили женщину Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Этим утром, 26 сентября, в Липецке сбили пешехода. На улице Терешковой 48-летний водитель ВАЗ-2114 наехал на 59-летнюю женщину.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, авария произошла на пешеходном переходе. В правом ряду перед "зеброй" стоял автобус и пропускал людей. Водитель легковушки ехал по левой полосе. Он не осознал, почему транспорт стоит и не притормозил.

Пострадавшую доставили в больницу. Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах, а также обязательно снижать скорость при подъезде к пешеходному переходу.

Напомним, что накануне в Измалковском районе "Форд" насмерть сбил 8-летнего ребенка. А в Липецке на улице Белана под колеса машины попал подросток на электросамокате. Подробности здесь.