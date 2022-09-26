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Общество26 сентября 2022 14:18

Сервис передачи данных по эскроу-счетам в помощь застройщикам

Благодаря каналу передачи данных host-to-host, банковские счета, открытые участниками долевого строительства, отображаются в учетной системе застройщиков
Источник:kp.ru
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- Все больше крупных компаний переходят на прямую интеграцию с банками из своей учетной системы, так как управление бизнес-задачами в рамках единого окна удобнее и быстрее, чем традиционное взаимодействие через интернет-банк. Технологии host-to-host полностью отвечают запросам рынка и может повысить скорость работы с эскроу-счетами физлиц в несколько раз, что положительно скажется на динамике развития бизнеса, - поясняет Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка "Открытие".

Технология позволяет в режиме реального времени без авторизации в интернет-банке просматривать информацию об открытых и закрытых счетах, включая данные о поступлении средств, формировать отчеты и получать выписки нажатием одной кнопки.