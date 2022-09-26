Человеческие кости и череп нашли под Липецком в выходные

В минувшие выходные в Липецкой области нашли человеческие останки. Череп и кости обнаружили в Грязинском районе. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального СКР, по данному факту проводится проверка. Следователям предстоит выяснить, чьи это останки, а также причину смерти.

Напомним, что в Липецке завели уголовное дело на местного жителя. 39-летний мужчина позвонил по номеру "112" и сообщил, что заминировал квартиру в жилом доме. Специалисты выяснили, что он как раз находился в указанном помещении, а потом сбежал.

К многоквартирному дому стянулись экстренные службы. К счастью, никаких взрывоопасных веществ они не нашли. Липчанина задержали и доставили в отдел. Он во всем признался, добавив, что был пьян. Подробности здесь.