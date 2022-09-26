В Липецке жители Сокола на сутки останутся без холодной воды

В Липецке в районе Сокола отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 27 сентября, в Липецке отключат холодную воду. С 10.00 до 20.00 краны пересохнут в доме №71 по проспекту Победы. Туда же подвезут воду.

С 8.00 утра 27 сентября до 8.00 утра 28 сентября в районе Свободного Сокола будут промывать водопровод. Из-за этого без воды останутся жители частного сектора: улицы Курчатова, Белорусская, Брюллова, Бардина, Курская, Доменщиков, Тульская, Шоссейная, Водная, Д.Бедного, Минина, Пожарского, Лавочкина, Мешкова, Франко, Карбышева, Бородинская, Стасова, Литейная, ул. Арсеньева, Васнецова, Семенова Тянь-Шанского, Бабушкина, Богатырская, Пирогова, Брестская, Хабарова, Былинная, Кочеткова, Брусничная; Третьякова, Баумана, переулки Курчатова, Теплый, Чугунный, Ракетный.

Также на сутки холодную воду отключат по улицам Дружбы, 1а/2, 1а/1, 1а, 32; Франко 2-4, 6, 8; Курако 1-3, 1а; ул. Челюскинцев 1-4; 40 лет Октября, 1а, 1-7, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21б, 23, 23а, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 41а, 43, 45, 47; Кутузова 1-3, 5; Ушинского, 1-16, 1а, 2а, 5а, 6а, 6б, 8г, 8д, 8/1,9/1, 9/2, 10а, 10б, 10в, 15/1, 17/1, 17/2, 17б, 18-20, 21, 21а, 22-24, 26, 28, 30, 32, 40, 43, 54, 56, 58, 76, 78, 80, 82; Газина, 1-3, 5, 7, 9, 1а, 11-13, 14а; Аксакова, 1-4, 6, 7; Смыслова, 1-4; Брюллова,7а; Мамина-Сибиряка 2, 4, 1а; Пожарского, 1а; Тамбовская 1, 6; Шоссейная, 2; Шоссейная, 2; Бородинская, 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 72, 74, 76; переулок Больничный 1-4; площадь Константиновой 1-7; площадь Заводская 1, 1/1, 1е, 1к, 1д, 1л, 9в, 9а/1, 9а, 9, 9/1, 15, 3/3, 3/4, 3/2, 13, 13а, 2, 3а, 2б, 3б, 3б/1.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Ушинского, 10; Бородинская, 51, а также по заявкам горожан. Дополнительная информация по телефонам 175 и 236-175.