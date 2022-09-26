Липецкий «Металлург» разгромил калужский «Квант»

У «Металлурга» 22 очка и четвертое промежуточное место. Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Сегодня, 26 сентября, в матче 13-го тура второй лиги в группе 3 липецкий «Металлург» принимал на своем поле обнинский «Квант». «Сталевары» жаждали победы, учитывая потерянные два очка в Курске. И с блеском справились с задачей, одержав вторую крупную победу в текущей кампании. Все голы в ворота клуба из райцентра калужской области провел Илья Глебов – на 16-й, 48-й и 53-й минутах. Итог – 3:0 в пользу «Металлурга».

Кстати, на разминку перед сегодняшней игрой наши парни вышли в футболках с надписью в поддержку Максима Григорьева. Напомним, Максим получил повреждение на первых минутах матча в Курске. Во время верховой борьбы за мяч он столкнулся головами с соперником, что привело к серьезному рассечению и сотрясению мозга. Максима прямо во время матча доставили в больницу и наложили несколько швов.

На разминку перед сегодняшней игрой наши парни вышли в футболках с надписью в поддержку Максима Григорьева. Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

После сегодняшнего игрового дня единоличное лидерство в подгруппе 1 захватило брянское «Динамо» - 30 очков. Далее следуют курский «Авангард» (28) и столичный «Сахалинец» (23). У «Металлурга» 22 очка и четвертое промежуточное место. Теперь 2 октября в 14-м туре подопечные Сергея Первушина сыграют в Москве со «Строгино» (восьмое место, 20 очков).