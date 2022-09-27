Под Липецком ищут 86-летнюю пенсионерку в бежевом плаще

В Липецкой области пропала пенсионерка Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области ищут 86-летнюю пенсионерку. Варейкина Валентина Андреевна пропала в минувшие выходные в Данкове. Около 11.00 она ушла из дома в районе улицы Мира. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 80-90 лет, рост 150-155 сантиметров, худощавого телосложения.

Была одета: черная шапка, бежевый плащ, осенние сапоги.

Просьба ко всем, кто видел Валентину Варейкину или знает, где она может находиться,либо обладает другой полезной информацией для поиска, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры организации или написать на электронную почту - ppdlip@mail.ru.