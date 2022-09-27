В Липецке на Лебедянском шоссе Хендай сбил 11-летнего мальчика

11-летнему мальчику понадобилась помощь медиков Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший понедельник, 26 сентября, в Липецке "Хендай" наехал на 11-летнего мальчика. Авария произошла на Лебедянском шоссе на нерегулируемом пешеходном переходе. За рулем иномарки находился 65-летний мужчина. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, ребенок получил травму. Медики оказали ему помощь и отпустили.

В тот же день в Сселках на улице Ленина сбили неизвестного мужчину. ДТП случилось на "зебре" без светофоров. Пострадавший в больнице. Его личность пытаются установить полицейские.

Всего за сутки на дорогах Липецкой области зафиксировали 5 684 нарушения Правил дорожного движения. Так, 8 человек сели пьяными за руль. Еще 69 не пристегнулись. Водители 5 394 раза превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте.