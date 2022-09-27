Мнение: треть россиян хотела бы получать пенсию не менее 50 тысяч рублей

Только 50% россиян считают нормальной пенсию в размере от 15 до 50 тысяч.

Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов России с населением более 100 тысяч человек, проведенного специалистами банка "Открытие" и Росгосстраха. Наибольший процент людей, делающих накопления на будущую пенсию, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (21%), наименьший - на Северном Кавказе (8%).

Почти две трети россиян (63%) хотели бы продолжать работать после выхода на пенсию, если будет такая возможность и позволит здоровье. 29% категорически не хотят этого делать. 5% опрошенных - уже пенсионеров - продолжают работать.

Что касается сумм, то лишь 7% считают среднюю пенсию по стране достаточной. 43% опрошенных хотели бы сформировать в том числе при помощи самостоятельных накоплений пенсию в размере 30-50 тысяч рублей в месяц, 31% хотели бы получать на пенсии 50-80 тысяч рублей в месяц.

К слову, 29% (чаще всего представители столичного региона) уверены, что для нормальной жизни на пенсии, кроме выплат от государства надо накопить не менее 5 миллионов рублей.