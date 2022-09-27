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Общество27 сентября 2022 8:44

Под Липецком простились с погибшим в спецоперации на Украине прапорщиком Росгвардии

Владимир Матюхин был родом из Ельца
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецкой области простились с Владимиром Матюхиным, который погиб в спецоперации на Украине

В Липецкой области простились с Владимиром Матюхиным, который погиб в спецоперации на Украине

Фото: Администрация города Ельца

В конце прошлой недели в Липецкой области простились с Владимиром Матюхиным, который погиб в спецоперации на Украине. Сотрудник ОМОН "Зверобой-Юг" Росгвардии по Краснодарскому краю был родом из Ельца. Прапорщик погиб 14 сентября, выполняя служебные обязанности. Его наградили орденом Мужества посмертно.

- Владимир навсегда останется в памяти светлым, добрым, любящим, отзывчивым человеком, надежным товарищем, настоящим гражданином своей страны, вставшим на защиту Отчизны, - сообщили в пресс-службе администрации Ельца.

Напомним, что правительство региона опровергло очередную порцию фейков о мобилизации. Один из сотрудников экстремистского штаба написал, что 1 000 липчан без обучения отправили в зону спецоперации. Подробности здесь.