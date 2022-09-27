Два пожарных отделения тушили горящий Ниссан в Липецке

В Липецке пожарные тушили Ниссан Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

За минувшие сутки в Липецке зарегистрировали несколько пожаров. В понедельник, 26 сентября, на улице Ленина вспыхнул «Ниссан». По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, иномарку тушили 2 спасательных расчета. Огонь повредил моторный отсек на площади 1 кв.м.

В тот же день в квартире дома по улице 15 микрорайон подгорела пища. Хозяева, видимо, забыли, что собирались поужинать. С последствиями беспечности пришлось разбираться пожарным. К месту происшествия выехали 4 расчета и автолестница. Они потушили возгорание. К счастью, никто из людей не пострадал.

Липчан призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонок бесплатный.