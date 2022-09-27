Остался час до закрытия в Липецке участков референдума о вхождении новых областей в РФ

Совсем немного времени остается до закрытия участков референдума в Липецке по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Этот вторник 27 сентября - заключительный день референдумов. Участки в областном центре будут работать до 14.00. Затем начнут подсчитывать голоса.

Кто не успел заполнить бюллетень, может сделать это по адресу: улица Космонавтов, 2. Все вопросы по телефону (4742) 27-63-09. Как сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии, выездное голосование прошло во всех районах Липецкой области.

- Мы видим хорошую явку людей на участки, - сообщил председатель избиркома региона Сергей Елманов. - Участники голосования принимают важнейшее решение и своих настроений они не скрывают. Почти каждый говорит, что на референдуме выбирает мирную жизнь.