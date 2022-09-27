Военком разъяснил, как выезжать за пределы Липецкой области во время частичной мобилизации

Жители Липецкой области, которые подлежат частичной мобилизации, но не получили повесток, могут передвигаться по региону и России. Однако, поездка не должна превышать 3 месяцев. Об этом сообщил военный комиссар Липецкой области. Если липчанам нужно уехать на более длительный срок, придется встать на воинский учет по новому месту пребывания.

Военный комиссар Липецкой области разъяснил порядок выезда за пределы региона Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Напомним, что все мобилизованные Липецкой области получат выплату в 50 тыс. рублей. Ранее ее могли получить только семьи с детьми. Подробности здесь.

Также в этот вторник, 27 сентября, в региональном правительстве опровергли ряд фейков о мобилизации. Один из них - об отправке в зону спецоперации 1000 липчан без предварительной подготовки. Власти назвали эту информацию ложью.