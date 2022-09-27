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Общество27 сентября 2022 11:46

Под Липецком пропала 68-летняя пенсионерка

Ее ищут в Данкове с 25 сентября
Анастасия ЛИСОВА
В Липецкой области пропала пенсионерка

В Липецкой области пропала пенсионерка

Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области пропала 68-летняя Хромых Татьяна Павловна. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", 25 сентября примерно в 2 часа дня она ушла из дома в районе улицы Чапаева в Данкове. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: женщина среднего телосложения, на вид 68 – 70 лет, светлые волосы.

Просьба ко всем, кто видел Татьяну Павловну или знает, где она может находиться сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры организации или написать на электронную почту - ppdlip@mail.ru.

Напомним, что до сих пор не нашли Варейкину Валентину Андреевну. 24 сентября 86-леняя пенсионерка ушла из дома в Данкове. Женщина ростом 150 – 155 сантиметров, худощавого телосложения. На вид ей 80 – 90 лет. Подробности здесь.