В Липецке на Советской засохшие деревья заменят на липы, ели и можжевельники Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на улице Советская городская комиссия обследовала зеленые насаждения. Проверка показала, что 33 дерева погибли. Их выкопают, а на их место посадят липы, вертикальные можжевельники и ели. Всего высадят 63 растения.

На участке от площади Театральная до улицы Ворошилова выкопали 22 сухие липы. Их заменят елями. Работники «Зеленхоза» уже подготовили почву и начинают высаживать 13 хвойных деревьев. Если позволят погодные условия, планируют посадить еще семь колоновидных можжевельников. Эти растения достигают до 6 метров в высоту. Своим видом они украсят улицу.

Озеленение улиц проведут в несколько этапов. Высаживать будут только подросшие растения с уже окрепшей корневой системой. Работы планируют закончить до конца 2025 года.

Как сообщают в пресс-службе администрации Липецка, в этом году многие деревья в областном центре засохли. Что бы выяснить причину провели экспертизу. Результаты уже скоро будут известны.