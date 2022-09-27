В Липецке заработал штаб поддержки мобилизованным и их семьям

В Липецке открыли штаб поддержки мобилизованным Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В этот вторник, 27 сентября, в Липецке открылся штаб поддержки мобилизованным и их семьям "Своих не бросаем". Он находится в помещении рядом с областным военным комиссариатом по адресу: Липецк, улица Московская, 16. Время работы: с 8.00 до 22.30. Телефон для связи - "122". Также появились группы штаба в соцсетях Вконтакте, Одноклассники и в телеграме.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в штабе работают ветераны воинской службы, юристы и психологи. Они окажут помощь мобилизованным и их родственникам. В штабе выдают горячий чай, воду и перекус для мобилизованных и членов их семей.

В штабе помогут разобраться в правомерности призыва, какие документы нужны мобилизованному, разъяснят его права и обязанности, ответят на вопросы. Там же создали пункт приема и передачи гуманитарной помощи мобилизованным.