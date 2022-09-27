Дождь и до +14 в Липецке в среду 28 сентября

В Липецке дождливо Фото: Анастасия ЛИСОВА

В среду, 28 сентября, в Липецке ожидается пасмурная погода и небольшой дождь. По данным синоптиков, днем температура поднимется до +14, ночью столбик термометра упадет до +12.

Юго-восточный ветер сменится на западный. В ночное время порывы ветра будут достигать до 13 м/с. Днем скорость изменится и составит 6 – 7м/с. Ночью в областном центре выпадет до 2,1 миллиметра осадков. Атмосферное давление 742 мм ртутного столба.

В среду световой день станет на 4 минуты короче. Солнце взойдет в 6:17 утра. Закатом можно будет полюбоваться в 18:06 вечера. Луна появится на небе в 18:48, а уйдет в 9:06. До полнолуния осталось 12 дней.