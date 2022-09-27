Липчанин получил ожоги и надышался угарным газом в пожаре на Московской

В Липецке из горящего дома эвакуировали жильцов
Фото: Анастасия ЛИСОВА
В Липецких домах пока еще нет отопления. Жильцы для обогрева используют электронагреватели. К сожалению, многие забывают о правилах безопасности. По данным управления по делам ГО и ЧС Липецка, за прошлую неделю, в городе произошло 7 пожаров.
Во вторник, 27 сентября, на улице Московская в многоэтажном доме загорелась квартира. Жильцов пришлось эвакуировать. Пострадал 50-летний мужчина. Он получил многочисленные ожоги и надышался угарным газом. Возможная причина возгорания - небезопасное использование электробытовых приборов.
Вечером в понедельник спасатели вскрыли дверь квартиры на Соколе. Там, по словам собственника, находился его нетрезвый родственник. Он уснул с включенным обогревателем и не отвечал на звонки.
Спасатели напоминают липчанам о правилах пожарной безопасности:
- необходимо следить за исправностью газового оборудования и электропроводки;
- нельзя отапливать помещение самодельными и сомнительными обогревателями;
- нельзя оставлять включенный газ и электроприборы без присмотра;
- нельзя держать рядом с огнем легковоспламеняющиеся материалы;
- при отъезде следует выключать все бытовые приборы из розеток.
Напомним, что до 30 сентября в регионе действует особый противопожарный режим. В случае происшествия звонить по телефонам: «01», «101» и «112».