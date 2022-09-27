Липчанин получил ожоги и надышался угарным газом в пожаре на Московской

В Липецке из горящего дома эвакуировали жильцов Фото: Анастасия ЛИСОВА

В Липецких домах пока еще нет отопления. Жильцы для обогрева используют электронагреватели. К сожалению, многие забывают о правилах безопасности. По данным управления по делам ГО и ЧС Липецка, за прошлую неделю, в городе произошло 7 пожаров.

Во вторник, 27 сентября, на улице Московская в многоэтажном доме загорелась квартира. Жильцов пришлось эвакуировать. Пострадал 50-летний мужчина. Он получил многочисленные ожоги и надышался угарным газом. Возможная причина возгорания - небезопасное использование электробытовых приборов.

Вечером в понедельник спасатели вскрыли дверь квартиры на Соколе. Там, по словам собственника, находился его нетрезвый родственник. Он уснул с включенным обогревателем и не отвечал на звонки.

Спасатели напоминают липчанам о правилах пожарной безопасности:

- необходимо следить за исправностью газового оборудования и электропроводки;

- нельзя отапливать помещение самодельными и сомнительными обогревателями;

- нельзя оставлять включенный газ и электроприборы без присмотра;

- нельзя держать рядом с огнем легковоспламеняющиеся материалы;

- при отъезде следует выключать все бытовые приборы из розеток.

Напомним, что до 30 сентября в регионе действует особый противопожарный режим. В случае происшествия звонить по телефонам: «01», «101» и «112».