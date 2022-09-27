В Липецке стихийным торговцам предложили поучаствовать в ярмарке на Меркулова

В Липецке стихийным торговцам предложили поучаствовать в ярмарке Фото: Анастасия ЛИСОВА

В Липецке остаются места стихийной торговли. В этот вторник, 27 сентября, специалисты потребрынка обнаружили их рядом с остановкой «Октябрьский Рынок». Причем липчане разложили свой товар рядом с трамвайными путями, на дороге. Это нарушает требования безопасности.

Специалисты предложили переместиться торговцам к дому №14 по улице Меркулова, где как раз проходит сезонная ярмарка. Там установили ряды, чтобы жители могли продавать свои товары. Если желающих будет много, разместят дополнительные места.

В настоящее время в Липецке работают 9 постоянных и 7 торговых пространств. На всех есть бесплатные места для садоводов и фермеров. Желающим их занять помогут в городском управлении потребрынка. Все вопросы можно уточнить по телефонам: 23-96-41 и 23-96-45.