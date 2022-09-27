Депутата сельсовета из Липецкой области призвали по мобилизации

Депутата сельсовета Сергея Пополитова призвали по мобилизации Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Депутата из Липецкой области призвали по мобилизации. Сергей Пополитов из Воробьевского сельсовета Хлевенского района работает инструктором по физподготовке в местном ДЮСШ. По данным пресс-службы регионального правительства, 29 сентября Сергей отправится в часть.

Также в этот вторник, 27 сентября, жители Станового проводили мобилизованных земляков. Мужчины пройдут обучение и встанут в ряды Вооруженных сил РФ.

- Ребятам мы адресуем самые добрые пожелания, - написал на своей странице в соцсети глава администрации Становлянского района Сергей Никитин. - Ждем их живыми и здоровыми

Напомним, что в Липецке заработал штаб поддержки мобилизованным и их родственникам. Он находится рядом с областным военным комиссариатом на Московской. Подробности здесь.