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Спорт27 сентября 2022 16:06

Липчане завоевали семь медалей на Кубке страны по стендовой стрельбе

Финальные соревнования проходят в Адыгее на стрелково-стендовом комплексе «Дубрава»
Алексей СЕРГУНИН
У мужчин в упражнении "трап" весь пьедестал у липецких спортсменов. Фото из телеграм-канала Спорт48.

У мужчин в упражнении "трап" весь пьедестал у липецких спортсменов. Фото из телеграм-канала Спорт48.

В активе липецких спортсменов уже семь наград. В упражнении «трап» первое место заняла Дарья Семьянова, серебряным призером стала Юлия Туголукова. У мужчин весь пьедестал у липецких спортсменов. Победу праздновал Алексей Гуляев, вторым финишировал Константин Пилипенко, тройку лучших замкнул Илья Виноградов.

В упражнении «скит» золото выиграла Анна Жаднова. В мужчин серебряным призером стал Антон Астахов.

Как сообщалось ранее, липецкий «Металлург» разгромил калужский «Квант». Хет-трик оформил Илья Глебов.

Тем временем, волейбольный «Липецк» начал чемпионат России с поражения в Казани. МХК «Липецк» стартовал в НМХЛ с двух побед в Новочебоксарске.