Где в Липецке отключат воду и свет в среду 28 сентября

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 28 сентября, в Липецке отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останется садоводческое товарищество "Сокол". С часа дня до 5 вечера - улица Центральная в поселке Дачный. Подробности в "Россети Центр" по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам 50 лет НЛМК, 2а, 2в, 2г, 2д, 2е; Московская, 20, 20ст2, 20ст3, 20ст5, 20ст7, 20а; Детская, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; переулок Рудный, 2, 4, 6, 11, 13, 16, 17. Воду подвезут по адресам: Московская, 20; 50 лет НЛМК, 2а; Детская, 10.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Донская, Гвардейская, Лазо, Степная, Станиславского, Воронежская. Туда же организуют подвоз.

Дополнительную информацию липчане могут получить в диспетчерской РВК-Липецк по телефонам 175 и 236-175.